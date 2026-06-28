Sorpresa dalla Turchia: “Incontro con Greenwood, ha già accettato”

Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro dell’esterno offensivo chiamano in causa anche la Roma: i dettagli

Al netto delle uscite da perfezionare entro il 30 giugno, la Roma sta battendo diverse piste in entrata per riuscire ad esaudire le richieste di Gasperini. Una delle più calde, non è un mistero, porta direttamente a Mason Greenwood.

Nonostante la resistenza del Marsiglia – tutt’altro che disposta ad abbassare le sue richieste al di sotto della soglia da 55 milioni fissata ormai illo tempore – i giallorossi continuano a tenere fitti i dialoghi con l’entourage del ragazzo, del quale hanno già strappato la disponibilità di massima.

Allo stesso tempo, però, occhio alle mosse del Fenerbahçe. Secondo quanto riferito da Berşan Taşkaya, infatti, il tecnico Ismail Kartal avrebbe infatti tenuto un summit privato proprio con Greenwood al quale avrebbe illustrato il progetto tecnico e la centralità nel proprio scacchiere di gioco. Ma c’è di più.

Secondo la stessa fonte, galvanizzato all’idea di volare in Turchia, l’ex ala offensiva del Manchester United starebbe facendo delle pressioni al Marsiglia affinché la trattativa tra i due club possa decollare da un momento all’altro.

Ad ogni modo, al di là delle ultime indiscrezioni trapelate, la Roma non è affatto fuori dai giochi e proverà fino in fondo a trovare la quadra con la compagine provenzale.