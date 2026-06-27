Roma, accordo e addio Soulé: tutte le cifre

Svolta improvvisa nel futuro dell’attaccante argentino, il punto de il Romanista

Ormai da settimane si continua a parlare della cessione di Matias Soulé all’estero. In assenza di nuove offerte ufficiali per Manu Koné e gli altri big, l’attaccante argentino è stato individuato come uno dei pochi asset in grado di aiutare le casse della Roma entro il 30 giugno.

Aston Villa, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia Domrtund, Bournemouth e Stoccarda sono solo alcune delle squadre europee accostate, più o meno a ragione, all’ex Juventus che ha u costo residuo a bilancio di poco superiore ai 17 milioni di euro.

Alcuni di questi club hanno confermato un interesse concreto per il calciatore, senza mai formulare offerte vicine ai 35-40 milioni richiesti dalla Roma, a differenza dei club arabi, entrati nella corsa a Soulé con una disponibilità economica molto importante, soprattutto a livello di stipendio.

E così, secondo il Romanista, l’ultima proposta fatta dalla federazione araba da 12 milioni di euro a stagione avrebbe indotto il 23enne argentino a sciogliere le ultime riserve e ad accettare la destinazione araba. Al-Ahli e Al-Diraiyah nelle prossime ore formalizzeranno le loro offerte da 30 milioni più ricchi bonus e, se tutto procederà senza intoppi, si passerà poi alla preparazione dei contratti e del viaggio in Arabia del calciatore.