Calciomercato Roma, se lo litigano Juve e Napoli: maxi assegno nella capitale

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Ormai non c’è giorno che passi senza che si parli di una potenziale sfida di calciomercato tra le big italiane. In attesa di perfezionare anche qualche cessione interessante, Juventus Napoli sono al centro di numerose voci di mercato che coinvolgono, direttamente o indirettamente, anche la Roma.

Allegri e Spalletti
Calciomercato Roma, se lo litigano Juve e Napoli: maxi assegno nella capitale (Ansa Foto) – asromalive.it

Animati dalla volontà di tornare a lottare per lo scudetto, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri hanno le idee molto chiare sulle esigenze delle attuali rose e hanno già fornito indicazioni molto precise a Giovanni Carnevali e Giovanni Manna.

Una necessità inderogabile per entrambe le squadre è, senza dubbio, quella di rinforzarsi sulle fasce. In tal senso, vanno lette le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate dal Mundo Deportivo.

Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, Juve e Napoli sono ancora molto interessati a Nahuel Molina. Obiettivo più che concreto di Inter e Roma, l’esterno argentino può cambiare aria in estate, ma nonostante abbia un solo anno di contratto, l’Atletico Madrid non è disposto a scendere sotto i 22-25 milioni di euro, partendo da una valutazione di 30.

 