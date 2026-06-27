Calciomercato Roma, se lo litigano Juve e Napoli: maxi assegno nella capitale

Bianconeri e partenopei tornano alla carica, scatta l’asta durante i Mondiali

Ormai non c’è giorno che passi senza che si parli di una potenziale sfida di calciomercato tra le big italiane. In attesa di perfezionare anche qualche cessione interessante, Juventus e Napoli sono al centro di numerose voci di mercato che coinvolgono, direttamente o indirettamente, anche la Roma.

Animati dalla volontà di tornare a lottare per lo scudetto, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri hanno le idee molto chiare sulle esigenze delle attuali rose e hanno già fornito indicazioni molto precise a Giovanni Carnevali e Giovanni Manna.

Una necessità inderogabile per entrambe le squadre è, senza dubbio, quella di rinforzarsi sulle fasce. In tal senso, vanno lette le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate dal Mundo Deportivo.

Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, Juve e Napoli sono ancora molto interessati a Nahuel Molina. Obiettivo più che concreto di Inter e Roma, l’esterno argentino può cambiare aria in estate, ma nonostante abbia un solo anno di contratto, l’Atletico Madrid non è disposto a scendere sotto i 22-25 milioni di euro, partendo da una valutazione di 30.