L’ex Juve porta Greenwood in Italia: Roma avvisata

Incredibile strategia da parte del Marsiglia, le ultime sull’ex United

Continuano a rincorrersi senza soluzione di continuità indiscrezioni e aggiornamenti sul futuro di Mason Greenwood. Che l’attaccante inglese sia l’obiettivo principale della Roma ormai lo sanno anche i muri e Gian Piero Gasperini ha ribadito anche al ragazzo la volontà di ricostruire le fasce offensive attorno al suo nome. Ormai da giorni si parla di un’intesa economica raggiunta con l’entourage del calciatore, ma resta lo scoglio del Marsiglia e il rischio d’inserimenti.

Nei giorni scorsi, ad esempio, nonostante la minaccia più grande resti il Fenerbahçe, si è parlato anche di un potenziale ritorno di fiamma da parte della Juventus e proprio un ex Juve (e Roma) è stato incaricato di trovare una sistemazione definitiva all’ex Manchester United.

Calciomercato Roma, le ultime su Greenwood

Secondo onzemondial.com, infatti, nonostante abbia già nominato Gregory Lorenzi come nuovo direttore sportivo, il club francese avrebbe chiesto al dimissionario Mehdi Benatia di occuparsi della cessione di Greenwood in Turchia o in Italia.

Come è noto, vista l’alta percentuale da riconoscere ai Red Devils, l’OM continua a chiedere 50 milioni più 5 di bonus per cedere l’ala 24enne, sul cui contratto a partire dal primo luglio verrà attivata una clausola da 60 milioni.