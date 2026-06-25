Calciomercato Roma, accordo tra i club: affare a titolo definitivo

I due club non sono mai stati così vicini a chiudere: accelerata improvvisa per il sì
Sono fondamentalmente due le direttrici di mercato che la Roma sta perseguendo in queste calde ore di mercato; oltre agli obiettivi di mercato da tempo inseriti da Gasperini in cima alla propria lista dei desideri, occhio alle future evoluzioni in uscita.
A tal proposito, caratterizzata da un’accelerata importante nelle ultime ore, la trattativa per il sempre più probabile trasferimento di Alessandro Romano al Cagliari ha imboccato l’ultima curva.
Secondo quanto riferito da Sky Sport i due club avrebbero infatti raggiunto l’accordo sulla base di una valutazione complessiva di 6,5 milioni di euro: decisivo l’ultimo rilancio con il quale i sardi hanno accontentato le richieste dei giallorossi.
Nelle prossime ore gli isolani saranno dunque chiamati a chiudere il cerchio con il ragazzo, in prestito allo Spezia nell’ultima stagione: visti gli ultimi feedback trapela un certo ottimismo sulla positiva chiusura della trattativa.