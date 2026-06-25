Dalla Juve alla Roma: accordo da 20 milioni e via libera

Svolta praticamente ufficiale nel calciomercato di bianconeri e giallorossi

Inizia ad entrare nel vivo la sessione estiva di calciomercato, regalando già i primi colpi di scena, come testimonia la beffa Marco Palestra per l’Inter. Per quanto riguarda la Roma, il club giallorosso conta di ricevere entro il 30 giugno offerte interessanti e concrete per Matias Soulé, anche se i 20 milioni in arrivo per i diritti TV rappresentano una bella boccata d’ossigeno per i conti.

Per quanto riguarda le manovre in entrata, la dirigenza capitolina ha già aperto diversi dossier per provare ad assecondare le richieste di Gian Piero Gasperini. Per riuscirci, non è escluso che Tony D’Amico sia chiamato a battagliare testa a testa con le altre big italiane, compresa la Juventus.

Nella disputa, il neo Ds giallorosso potrà contare sul fascino della Champions League come arma in più, ma non solo. Per quanto riguarda Matteo Ruggeri, ad esempio, c’è anche il fattore Gasp che ha lanciato l’esterno sinistro ai tempi dell’Atalanta.

La buona notizia, riguarda il via libera arrivato nelle scorse ore da Madrid. L’Atletico dopo aver perso Cucurella ha infatti chiuso per l’arrivo di Alejandro Grimaldo a 20 milioni di euro complessivi e ora avallerà la cessione di Ruggeri per una cifra di poco superiore. Buone notizie, dunque, per Juve e Roma, ma anche per la Fiorentina che aveva effettuato un sondaggio per il ragazzo.