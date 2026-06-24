Trenta milioni per El Aynaoui: “Firmerà il 20 luglio”

Nuove indiscrezioni di calciomercato sul centrocampista marocchino della Roma

Protagonista ai Mondiali con il suo Marocco, Neil El Aynaoui è stato tra i migliori in campo sia contro il Brasile, sia contro la Scozia. Positivo in entrambe le fasi di gioco, il 24enne di Nancy già nel finale di stagione con la Roma era tornato vicino ai livelli mostrati durante la Coppa d’Africa, regalando buone sensazioni anche a Gian Piero Gasperini.

Come è consuetudine, durante la Coppa del Mondo proliferano indiscrezioni di calciomercato, soprattutto sui giocatori che militano nelle squadre rivelazione. Ad alimentarle, ci ha pensato anche il padre del calciatore che nei giorni scorsi ha strizzato l’occhiolino al Barcellona: “Mio figlio è del Barça, ha vissuto lì fino a 11 anni e sarei felice se giocasse lì”.

Barcellona su El Aynaoui: occhio al Real

Parole che hanno avuto una vasta eco in Spagna, dove El Nacional ha parlato nelle ultime ore di un ritorno di fiamma dei catalani per il numero 8 giallorosso, già seguito durante la Coppa d’Africa. Secondo il portale catalano, sia gli osservatori del Barça che quelli del Real Madrid avrebbero steso relazioni molto positive sull’ex Lens.

“O Deco paga subito 30 milioni, oppure firmerà con il Real Madrid il 20 luglio”. È questo il titolo, leggermente forzato, dell’articolo in questione che spiega come le merengues potrebbero inserirsi nel caso in cui i catalani dovessero temporeggiare troppo, in attesa della cessione di Casado. Secondo il media citato, il prezzo del marocchino sarebbe di 30 milioni di euro, una stima un po’ al ribasso rispetto alle valutazioni dei giallorossi.