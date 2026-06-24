La Juve vuole Greenwood, la Roma passa ai fatti: ecco l’offerta

Ecco le ultime indiscrezioni sull’attaccante inglese, fulcro del mercato giallorosso

Le indiscrezioni e gli aggiornamenti sul futuro di Mason Greenwood si susseguono senza soluzione di continuità ormai da settimane. L’attaccante inglese è al centro di possibili duelli di calciomercato, anche se già da qualche giorno ha raggiunto un’intesa verbale con la Roma, con un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro, bonus esclusi.

A frenare l’approdo dell’ex Manchester United nella Capitale concorrono sia il muro da 50 milioni più bonus eretto dal Marsiglia, sia le difficoltà incontrate dai giallorossi nel cedere e fare plusvalenze entro il 30 giugno. In questo limbo, giungono oggi nuove indiscrezioni su un ritorno di fiamma da parte della Juventus.

Secondo Ekrem Konur i bianconeri stanno vigilando la situazione, pronti a compiere passi ufficiali qualora non dovesse sbloccarsi l’affare con i giallorossi. E il Fenerbahçe? Il giornalista turco ribadisce quanto scritto in mattinata, ricordando come l’accordo con l’entourage turco fosse relativo solamente al candidato sconfitto alle elezioni presidenziali.

La società di Istanbul apprezza ancora il giocatore, ma non alle cifre pattuite con Safi (12 milioni più bonus). La Roma, dal canto suo, sarebbe pronta a mettere a tacere tutte le voci, preparando un’offerta superiore ai 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus.