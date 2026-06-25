Telenovela Greenwood, ha accettato il Fenerbahçe: ecco le nuove cifre

Nuovo potenziale ribaltone nel calciomercato Roma, sta succedendo di tutto

Non solo vincere, ma stravincere. Deve essere questo il principio che sta governando le mosse di mercato del nuovo presidente del Fenerbahçe, Aziz Yıldırım. Dopo aver surclassato il suo avversario Hakan Safi alle elezioni presidenziali, il numero uno del club è ora intenzionato a prendere quel giocatore che era stato il fiore all’occhiello della campagna elettorale di Safi: Mason Greenwood.

Secondo L’Equipe, nel corso dei nuovi colloqui con il padre del calciatore, la dirigenza di Istanbul avrebbe raggiunto un nuovo accordo economico, per un ingaggio inferiore rispetto a quello promesso in passato. Stando al giornalista Bersan Taskaya, l’intesa sarebbe su base quadriennale a 10 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Cifre che la Roma, già in accordo con l’ex Manchester United sulla base di 4-4,5 milioni più bonus, non potrà mai pareggiare. Speranze finite per Gian Piero Gasperini? Non proprio visto che secondo L’equipe il Fener avrebbe stanziato 30 milioni di euro per la prima offerta, a fronte di una richiesta da 50 milioni più bonus. Sulle tracce del calciatore ci sono anche Atletico Madrid, Juventus e alcune squadre arabe.