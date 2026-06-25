Svilar alla Juventus? Scelta lampo della Roma

Il futuro del portiere della Roma sta calamitando non poche indiscrezioni di mercato: ecco come stanno le cose

Frutto più di un’associazione di idee che figlio di una vera e propria trattativa, l’accostamento tra Svilar e la Juventus non è di certo passato inosservato in queste calde ore della sessione estiva di calciomercato.

Tuttavia, meno pervasiva di quanto l’opinione pubblica sta ventilando, l’esigenza di mettere a bilancio plusvalenze di un certo tipo non metterà la Roma nelle condizioni di privarsi di uno dei suoi gioielli più luminosi.

A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, l’ex estremo difensore del Benfica continuerà la sua esperienza nella Capitale. Ne è sicuro calciomercato.it, secondo cui sia Gasperini che tutta l’area tecnica del club (proprietà inclusa), hanno tutta l’intenzione di ripartire proprio da Svilar, blindato da un contratto in scadenza nel 2030.

Insomma, neanche il filo rosso che nelle ultime settimane sta unendo le mosse dei bianconeri e dell’entourage del ragazzo, lo stesso che cura gli interessi del “Dibu” Martinez, può rimescolare le carte in tavola aprendo le porte ad una trattativa mai iniziata e difficilmente realizzabile.