Salah al posto di Soulé, ma non alla Roma: accordo “italiano”

L’attaccante egiziano ha accettato l’offerta ricevuta in questi giorni

Momo Salah al posto di Matias Soulé, ma non alla Roma, sia chiaro. Dopo aver trascinato l’Egitto ai Mondiali nella vittoria contro la Nuova Zelanda, il fuoriclasse mancino negli ultimi giorni ha compiuto passi in avanti importanti verso la definizione del suo futuro.

Proposto anche alla Roma nelle scorse settimane, l’ex giallorosso non ha mai fatto mistero di apprezzare molto un eventuale ritorno in Italia e per questo c’è stato anche qualche sondaggio con la Juventus, su indicazione del suo ex mentore Luciano Spalletti.

Gli elevati costi dell’operazione a livello di ingaggio rendono tuttavia più probabile un approdo verso altri lidi. Secondo Bruno Andrade, nelle ultime ore il numero 10 egiziano avrebbe iniziato a sciogliere le sue riserve su un eventuale trasferimento in Arabia Saudita.

Stando alle informazioni in possesso del giornalista brasiliano, l’accordo con l’Al-Hilal sarebbe molto vicino, dopo un’offerta da 20 milioni di euro all’anno per le prossime tre stagioni. Se confermato, l’arrivo alla corte di Simone Inzaghi di Salah potrebbe far decadere la trattativa tra la Roma e il club arabo per Matias Soulé, che piace anche all’Al-Ahli.