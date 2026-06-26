Primo colpo per la Roma, Juve KO: accordo dopo il Mondiale

Il club giallorosso è ad un passo dal perfezionare il primo acquisto estivo

Impegnato nella missione plusvalenze e sul fronte rinnovi fino al 30 giugno, Tony D’Amico non perde di vista il calciomercato in entrata e dopo le riunioni a Trigoria con Gian Piero Gasperini, si sta muovendo per provare ad accontentare le volontà del mister giallorosso.

Se la stella polare per quanto riguarda l’attacco resta Mason Greenwood, in casa Roma non si vogliono trascurare anche le altre piste, in ogni settore del campo. Due attaccanti esterni, un vice Malen, un esterno a tutta fascia è l’obiettivo minimo del tecnico piemontese, ma poi ci sarà anche da colmare le lacune lasciate da eventuali cessioni in difesa e in mediana.

Per quanto riguarda il centrocampo, va monitorata con attenzione la situazione relativa a Manu Koné, seguito da Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea e Tottenham. Sul fronte innesti, le ultime indiscrezioni confermano un potenziale sprint per Remo Freuler, in scadenza con il Bologna.

Secondo quanto riportato da Gabriele Conflitti su Radio Manà Manà Sport, il centrocampista svizzero è davvero ad un passo dai capitolini, in seguito all’intervento diretto di Gasperini. Dopo i Mondiali potrebbe arrivare la firma su un contratto da 2,5 milioni di euro.