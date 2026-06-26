Intesa da oltre 17 milioni: Juve e Roma, sipario chiuso

La svolta è ormai arrivata e pone le premesse per un vero e proprio colpo di coda: non ci sono più dubbi a riguardo

Gli intrecci di mercato tra Juventus e Roma potrebbero dar vita ad interessanti sviluppi nelle prossime ore. Detto della totale chiusura dei giallorossi all’ipotesi di vedere Svilar in bianconero, occhio alle mosse in difesa delle due squadre.

In un ventaglio di nomi destinato a diventare sempre più importante nelle prossime ore, sia i giallorossi che la “Vecchia Signora” avevano seguito con un certo interesse la situazione riguardante il profilo di Viery.

Come riferito da calciomercato.it, però, lo scatto deciso della Fiorentina per il ventenne difensore centrale in forza al Gremio ha di fatto chiuso i giochi.

Dopo i sondaggi concreti delle scorse settimane che hanno portato alla prima offerta, i Viola hanno infatti trovato la quadra definitiva sulla base di una valutazione complessiva di diciassette milioni di euro più bonus, beffando la concorrenza e scrivendo i titoli di coda ad un affare ormai non più in discussione.