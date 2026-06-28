Beffa giallorossa per l’Inter: Roma in pole

I nerazzurri stanno vivendo un inizio di calciomercato a dir poco problematico

Dopo aver perso Marco Palestra, accasatosi al Chelsea, e Nico Paz, acquistato dal Como per circa 60 milioni di euro, l’Inter dovrà serrare i tempi per evitare una terza beffa con Oumar Solet, promesso sposto da settimane, ma oggetto di un inserimento convinto da parte dell’Atletico Madrid.

Nel mercato delle beffe, secondo le ultime indiscrezioni i Campioni d’Italia potrebbero essere costretti a pagare dazio anche alla Roma. Dopo essere stati accostati praticamente a tutti i big giallorossi, i nerazzurri sono stati ora sorpassati nella corsa ad un obiettivo condiviso da tanto tempo.

A caccia di rinforzi sulla trequarti offensiva, Gian Piero Gasperini, come è ormai arcinoto, ha individuato in Mason Greenwood l’obiettivo imprescindibile per l’attacco, ma Tony D’Amico sa benissimo che i rinforzi in quel settore del campo devono essere due.

Anche per questo, il neo direttore sportivo giallorosso non ha mai perso di vista gli altri profili individuati già da tempo. Secondo Football Insider, negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti con l’entourage di Julian Brandt che avrebbero portato il club capitolino in testa alla corsa al tedesco insieme all’Atletico Madrid.

I due club capitolini sarebbero davanti a tutti, anche perché, a differenza di Ajax, Leeds, Newcastle e Tottenham, possono garantire la partecipazione alla Champions League, al pari dell’Aston Villa.