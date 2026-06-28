Addio Roma: la Juventus rivuole Soulé

Incredibile scenario di calciomercato, l’argentino può tornare subito a Torino
A distanza di due anni dal suo addio definitivo alla Juventus, Matias Soulé potrebbe tornare in bianconero. Ceduto ai giallorossi per 25,6 milioni di euro più bonus, l’attaccante argentino viene ora valutato dalla Roma non meno di 35-40 milioni di euro. Una cifra che, se ottenuta, consentirebbe ai capitolini di mettere a segno una plusvalenza da 15-20 milioni, visto che il valore a bilancio del 23enne supera di poco i 17 milioni.
Accostato ad Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Bournemouth, Stoccarda e club arabi, il fantasista mancino secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe ora finito nei radar di Giovanni Carnevali, anche per motivi di liste oltre che per l’apprezzamento da parte di Luciano Spalletti.
In caso di ritorno a Torino, tra le altre cose, la Juve sborserebbe qualcosina in meno rispetto agli altri club, visto che nell’accordo con la Roma è presente un 10% sulla futura rivendita. Giallorossi salvati dai bianconeri in tema di fair play finanziario? Non proprio, visto che secondo la rosea un’operazione simile difficilmente verrebbe impostata entro il 30 giugno, ma potrebbe decollare soprattutto a mercato inoltrato.