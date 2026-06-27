L’offerta della Juve e la richiesta della Roma: il punto su Svilar

Il club giallorosso ha respinto al mittente l’offensiva bianconera, il prezzo è già noto

Continuano ad uscire indiscrezioni sul tentativo fatto dalla Juventus per Mile Svilar. Alla ricerca spasmodica di un nuovo portiere, il club bianconero non ha mai avviato una vera e propria trattativa ufficiale, ma ha sondato il terreno ipotizzando una proposta ritenuta irricevibile dalla Roma.

Miglior portiere della Serie A, l’ex Benfica è stato oggetto di offerte ben più robuste provenienti dalla Premier League (Chelsea in particolare), rispedite al mittente dalla dirigenza capitolina. Nella sua edizione romana, oggi La Repubblica è tornata sull’interessamento juventino.

La Vecchia Signora ha fatto un tentativo sulla base di 35 milioni di euro non avvicinandosi nemmeno alla cifra considerata minima dalla Roma per far cadete lo status di incedibilità. Giovane età e contratto blindato fino al 30 giugno del 2030 mettono in una posizione di forza Tony D’Amico e i Friedkin, che non sono disposti a sedersi al tavolo di eventuali trattative per meno di 60 milioni di euro.