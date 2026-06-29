L’Inter copia la Roma: svolta in corsia

Le vie del mercato tornano a far incrociare le traiettorie dei nerazzurri e dei giallorossi

Inesorabile e senza soluzione di continuità, il mercato degli esterni potrebbe regalare non poche novità in casa Roma. Dopo aver blindato Wesley respingendo gli assalti dei tanti club interessati al brasiliano, i giallorossi stanno battendo diverse strade per regalare a Gasperini (almeno) un altro terzino.

In questo senso gli intrecci con l’Inter potrebbero offrire diverse chiavi di lettura. Incassato il rifiuto di Palestra – che ha accettato l’offerta del Chelsea e si trasferirà in Premier League – i nerazzurri sono chiamati a stringere i tempi per l’erede di Dumfries.

Riannodate le fila del discorso per Norton-Cuffy, i neo Campioni d’Italia sono piombati con forza su Anan Khalaili sondando il terreno anche per Rafik Belghali. Per l’esterno destro dell’Hellas Verona, in particolare, si potrebbero porre le premesse per una vera e propria asta.

Protagonista di una stagione comunque positiva nonostante le difficoltà della sua squadra, il classe 2002 ha infatti calamitato l’interesse di diverse squadre di Serie A. Oltre all’Inter, infatti, sulle tracce di Belghali c’è da tempo anche la Roma che ne apprezza molto la duttilità e buoni spunti dalla cintola in su.

Come riferito da Nicolò Schira, dunque, non è affatto escluso che si possano creare le premesse per una sfida a te che coinvolgerebbe anche la Fiorentina, alla ricerca di un profilo con le sue caratteristiche. Scenario da monitorare con grande attenzione.