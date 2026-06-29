Offerta dall’estero per un giallorosso: la Roma ha chiuso i giochi

Tra acquisti e possibili partenze, il punto sulle mosse dei capitolini: non si lasciano sfuggire l’occasione

Oltre a tenere vivi i contatti per i diversi calciatori per i quali Gasperini ha espresso la sua preferenza, la Roma sta continuando a prestare attenzione al discorso uscite.

Sia pur non zavorrati dall’obbligo di mettere a bilancio plusvalenze interessanti e con l’obiettivo di cedere soltanto alle proprie condizioni, i giallorossi monitorano l’interesse dei tanti club che in tempi e in modi diversi hanno messo gli occhi sui suoi gioielli.

Protagonista di una seconda parte di stagione molto importante, Niccolò Pisilli è sicuramente uno dei nomi che scalda maggiormente gli addetti ai lavori.

Del resto non sono poche le squadre che, disposte ad andare oltre i primi sondaggi esplorativi, si sono presentati dalle parti della Roma con proposte concrete.

A tal proposito, secondo quanto riferito da Piero Torri, un club estero (e non di Premier League) avrebbe recapitato ai giallorossi un’offerta ufficiale per il giovane centrocampista italiano: proposta immediatamente respinta da D’Amico che non ha alcuna intenzione di lasciar partire Pisilli.

Intervenuto nel corso della diretta di Manà Manà Sport, Torri ha dunque rincarato la dose spiegando come il ragazzo, forte della stima di tutto l’ambiente, non abbia mai preso in considerazione l’ipotesi di una partenza estiva.