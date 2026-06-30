Rilancio nella notte della Juve: la Roma “tentenna su Svilar”

Ecco la cifra offerta dai bianconeri per il portierone giallorosso: il punto

Dopo gli abboccamenti dei giorni scorsi con presunte proposte da 30-35 milioni di euro, secondo il Romanista nella notte la Juventus sarebbe passata all’azione per Mile Svilar, presentando un’offerta ufficiale tramite alcuni intermediari proprio a poche ore dalla scadenza del 30 giugno.

Sin qui, calciatore, allenatore e club hanno fatto fronte comune nel giudicare praticamente incedibile l’ex Benfica, a meno di offerte vicine ai 60 milioni di euro, ma ora secondo il quotidiano capitolino la Roma starebbe tentennando, visto che una sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza totale con cui uscire una volta per tutte dal regime di settlement agreement con la UEFA.

Ma a quali cifre? Secondo Daniele Lo Monaco i bianconeri avrebbero messo sul piatto 40 milioni e ora il club starebbe riflettendo sul da farsi: da un lato c’è la possibilità di sistemare i conti per il fari play finanziario, dall’altro la ritrosia a cedere uno dei migliori giocatori in rosa ad una rivale storica come la Juve.