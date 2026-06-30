Dopo la Juve arriva la Roma: addio già annunciato

Sedotto e abbandonato dai bianconeri, ora spuntano i giallorossi

Al centro delle cronache di calciomercato nelle ultime ore soprattutto sul fronte Mile Svilar, Juventus e Roma hanno aperto e chiuso nel giro di poche ore il dossier. Ritenuto incedibile a meno di offerte da 55-60 milioni di euro, il portierone giallorosso è assistito dagli stessi agenti di Emiliano Dibu Martinez, con cui la Juve ha un accordo personale già da tempo.

Senza un accordo con l’Aston Villa, Giovanni Carnevali ha provato ad offrire 40 milioni, bonus inclusi, per Svilar, ma da Trigoria hanno subito risposto negativamente. Gli intrecci tra bianconeri e giallorossi, tuttavia, non finiscono qui, in virtù dei tanti obiettivi condivisi dalle due società.

Uno degli ultimi nomi accostati ai capitolini, ad esempio, è finito di recente anche nei radar della Juventus e potrebbe generare un doppio effetto domino sull’asse Spagna-Italia-Inghilterra. Secondo Fran Vazquez Campos, infatti, la Roma sarebbe uno dei club interessati a Natan.

Voci che nascono proprio nel momento in cui si parla di una trattativa tra andalusi e giallorossi per Salah-Eddine, ma che al momento non evidenziano una trattativa avanzata per l’ex Napoli. Secondo il giornalista spagnolo, Brentford e Leeds sarebbero concretamente interessati al 25enne brasiliano, letteralmente rinato al Betis e valutato circa 35 milioni di euro.

Una cifra che rende possibile un’eventuale mossa concreta da parte della Roma solamente nel caso in cui i giallorossi dovessero cedere Evan Ndicka. Alle prese con la necessità di fare plusvalenze, la dirigenza di Siviglia ha già dato il via libera all’addio del calciatore.