Dopo la Juve arriva la Roma: addio già annunciato

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Sedotto e abbandonato dai bianconeri, ora spuntano i giallorossi

Al centro delle cronache di calciomercato nelle ultime ore soprattutto sul fronte Mile SvilarJuventus Roma hanno aperto e chiuso nel giro di poche ore il dossier. Ritenuto incedibile a meno di offerte da 55-60 milioni di euro, il portierone giallorosso è assistito dagli stessi agenti di Emiliano Dibu Martinez, con cui la Juve ha un accordo personale già da tempo.

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Dopo la Juve arriva la Roma: addio già annunciato (Ansa Calcio) – asromalive.it

Senza un accordo con l’Aston Villa, Giovanni Carnevali ha provato ad offrire 40 milioni, bonus inclusi, per Svilar, ma da Trigoria hanno subito risposto negativamente. Gli intrecci tra bianconeri e giallorossi, tuttavia, non finiscono qui, in virtù dei tanti obiettivi condivisi dalle due società.

Uno degli ultimi nomi accostati ai capitolini, ad esempio, è finito di recente anche nei radar della Juventus e potrebbe generare un doppio effetto domino sull’asse Spagna-Italia-Inghilterra. Secondo Fran Vazquez Campos, infatti, la Roma sarebbe uno dei club interessati a Natan.

Voci che nascono proprio nel momento in cui si parla di una trattativa tra andalusi e giallorossi per Salah-Eddine, ma che al momento non evidenziano una trattativa avanzata per l’ex Napoli. Secondo il giornalista spagnolo, Brentford Leeds sarebbero concretamente interessati al 25enne brasiliano, letteralmente rinato al Betis e valutato circa 35 milioni di euro.

Una cifra che rende possibile un’eventuale mossa concreta da parte della Roma solamente nel caso in cui i giallorossi dovessero cedere Evan Ndicka. Alle prese con la necessità di fare plusvalenze, la dirigenza di Siviglia ha già dato il via libera all’addio del calciatore.