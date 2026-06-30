Pisilli ha stregato un altro italiano: offerta alla Roma

Il centrocampista giallorosso è uno dei calciatori più chiacchierati del momento

Come era preventivabile, gli ammiratori dei calciatori della Roma si sono svegliati tutti l’ultimo giorno, nella speranza di strappare prezzi concorrenziali vista la spada di Damocle del settlement agreement che pende sulle teste dei Friedkin e di D’Amico.

Nessuno è riuscito tuttavia a raggiungere il proprio intento. Sull’assalto della Juventus a Mile Svilar abbiamo scritto in precedenza, ma il portiere ex Benfica non è stato l’unico big cercato nelle ultime ore di questo canicolare giugno.

Secondo gazzetta.it, infatti, il club giallorosso ha rispedito al mittente un assalto italiano per Niccolò Pisilli, accostato anche a Inter, Napoli e diverse squadre inglesi.

L’italiano in questione è, stavolta, un allenatore: Francesco Farioli. Secondo la rosea il Porto aveva pronta un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro, ma la volontà del giocatore e di Gian Piero Gasperini di continuare a lavorare insieme nella Capitale hanno stoppato sul nascere le velleità lusitane.