Cento milioni per gli acquisti e svolta UEFA: la Roma accelera

Passato lo spartiacque del 30 giugno, il calciomercato in entrata dei giallorossi entra nel vivo
Dopo aver respinto le offerte al ribasso di Juventus e Porto per Mile Svilar e Niccolò Pisilli, la Roma entra ora in una nuova fase del calciomercato che si dedicherà in particolar modo alle entrate, ma con una grande novità da parte dell’UEFA.
Secondo il Corriere dello Sport, infatti, da Nyon sarebbe arrivata una decisone molto importante in merito alle plusvalenze, che potrebbe consentire ai giallorossi di avvicinarsi ancora di più ai parametri imposti dal settlement agreement.
Viste le difficoltà derivate da un Mondiale in territorio extraeuropeo, l’UEFA avrebbe deciso di considerare anche le plusvalenze fatte entro il 31 luglio nel rendiconto del 2026, mentre gli acquisti verranno inseriti regolarmente nell’esercizio di bilancio successivo.
Roma, 100 milioni di budget: non solo Greenwood
Per quanto riguarda le manovre in entrata, secondo il quotidiano capitolino Tony D’Amico potrà disporre di un budget di circa 100 milioni di euro. Buona parte di questi soldi verranno investiti per rinforzare le fasce d’attacco, con Mason Greenwood che resta l’obiettivo principale, nonostante l’elevata valutazione del Marsiglia (50 milioni più bonus).
Non è escluso che già nelle prossime ore il direttore sportivo giallorosso possa presentare una nuova offerta ai provenzali, lanciando anche un messaggio al Fenerbahçe, in grado di offrire un ingaggio più alto al calciatore, ma fermo sin qui a 35 milioni di euro per il cartellino.