Rinnovo Dybala, accordo con la Roma: tutte le cifre e i dettagli

Il club giallorosso e la Joya hanno praticamente raggiunto l’intesa definitiva

Paulo Dybala potrebbe aver vissuto meno di 48 ore da svincolato, visto che il rinnovo con la Roma non è mai stato così vicino. Negli ultimi giorni, infatti, Tony D’Amico ha risposto alla controfferta degli agenti della Joya, trovando la quadra definitiva dopo il via libera dei Friedkin.

Questo è lo scenario dipinto da La Gazzetta dello Sport che riporta dettagli sull’accordo molto diversi rispetto a quelli che ipotizzava nelle scorse settimane, quando ha parlato anche di un potenziale 2+1.

L’intesa, in realtà, sarebbe arrivata su base annuale ma non è escluso che dopo giugno 2027 possa esserci un’opzione di rinnovo automatico. Per quanto riguarda le cifre, la parte fissa dovrebbe essere di 3 milioni di euro, con bonus legati sia alle presenze (60mila euro a partita), sia ad altri obiettivi personali e di squadra.