Rinnovo Dybala, accordo con la Roma: tutte le cifre e i dettagli

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Il club giallorosso e la Joya hanno praticamente raggiunto l’intesa definitiva

Paulo Dybala potrebbe aver vissuto meno di 48 ore da svincolato, visto che il rinnovo con la Roma non è mai stato così vicino. Negli ultimi giorni, infatti, Tony D’Amico ha risposto alla controfferta degli agenti della Joya, trovando la quadra definitiva dopo il via libera dei Friedkin.

Paulo Dybala esulta
Rinnovo Dybala, accordo con la Roma: tutte le cifre e i dettagli (Ansa Foto) – asromalive.it

Questo è lo scenario dipinto da La Gazzetta dello Sport che riporta dettagli sull’accordo molto diversi rispetto a quelli che ipotizzava nelle scorse settimane, quando ha parlato anche di un potenziale 2+1.

L’intesa, in realtà, sarebbe arrivata su base annuale ma non è escluso che dopo giugno 2027 possa esserci un’opzione di rinnovo automatico. Per quanto riguarda le cifre, la parte fissa dovrebbe essere di 3 milioni di euro, con bonus legati sia alle presenze (60mila euro a partita), sia ad altri obiettivi personali e di squadra.