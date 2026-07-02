Pellegrini bianconero: la Roma è già stata avvisata

Il centrocampista non ha alcun dubbio a riguardo: la scelta del ragazzo è inamovibile

Il 30 giugno ha rappresentato un banco di prova importante per la Roma anche per i diversi giocatori con cui i giallorossi non hanno ancora trovato l’accordo per i rinnovi contrattuale.

Se la situazione legata al futuro di Dybala appare piuttosto fluida e passibile di aggiornamenti positivi a stretto giro di posta, qualche nube in più aleggia attorno a Lorenzo Pellegrini.

Benché le parti abbiano mosso passi concreti l’una nella direzione dell’altra, al momento manca l’intesa definitiva sul nuovo contratto il che sta alimentando le speranze dei club che continuano a monitorare da vicino la situazione.

Accostato sia all’Inter che alla Juventus, non intenzionate ad affondare il colpo, l’ex capitano della Roma piace e non poco anche al Besiktas.

A riferirlo è Flavio Maria Tassotti che spiega come il club bianconero abbia messo gli occhi sul ragazzo su input di Italiano che ne apprezza tanto le qualità e i tempi di inserimento. Ad ogni modo la volontà di Pellegrini è quella di attendere la Roma aspettando le mosse del club.