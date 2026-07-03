CorSport: Dybala stizzito, allarme Inter su Mancini

Il quotidiano dipinge uno scenario non proprio rassicurante sui due rinnovi

Continua a tenere banco in casa Roma il futuro di Paulo Dybala. Diversi organi d’informazione parlano di un accordo ormai raggiunto e di una firma e annuncio imminenti, ma secondo il Corriere dello Sport c’è ancora qualche gradino da salire prima della fumata bianca definitiva.

Stando al quotidiano capitolino, l’ultima offerta giallorossa non avrebbe soddisfatto totalmente il fantasista argentino, soprattutto per la formula: rinnovo annuale con opzione unilaterale a favore del club per un secondo anno. Le cifre dovrebbero essere leggermente inferiori ai 3 milioni di parte fissa. Per questi motivi, il giocatore si sarebbe preso qualche giorno di riflessione prima di dare una risposta definitiva.

“Paulo è stizzito, ma rilancia” si legge sulle colonne del Corriere che, comunque, non mette in dubbio la ferma volontà di Dybala di prolungare il suo matrimonio giallorosso e l’arrivo della firma nei prossimi giorni.

Rinnovo Mancini, Inter alla finestra

Il Corriere esamina poi anche la situazione relativa a Gianluca Mancini. Per lui, le trattative sono iniziate addirittura sette mesi fa, al punto che il suo agente, Beppe Riso, ha inizio febbraio aveva dichiarato che mancavano solo le firme per sancire un matrimonio fino al 2030.

Tra prese di posizione dei Friedkin dopo la disfatta contro l’Inter e rallentamenti, la fumata bianca non è ancora arrivata. Anche in questo caso, Mancio vuole assolutamente rimanere alla Roma, ma “vuole chiarezza”. Anche perché sullo sfondo, proprio i nerazzurri continuano a monitorare la sua situazione, viste le partenze di Acerbi, de Vrij e la possibile cessione mostre di Bastoni.