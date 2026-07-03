La Roma sorpassa Juve e Milan: un altro sudamericano per Gasp

Non esiste solo Mason Greenwood nei pensieri di calciomercato dei giallorossi
Nei giorni in cui vorrebbe provare ad accelerare definitivamente sul fronte Mason Greenwood, la Roma non perde di vista anche le altre piste di calciomercato. Scavallata la scadenza del 30 giugno, il club giallorosso potrà sfruttare tutto il mese di luglio per provare a rientrare nei paletti UEFA del fair play finanziario, ma in questo momento l’attenzione è rivolta soprattutto ai rinnovi e ai rinforzi.
Oltre all’attaccante inglese, Gian Piero Gasperini si aspetta un altro attaccante per la fascia sinistra, un esterno a tutta fascia e un vice Malen, al netto di eventuali partenze da colmare con sostituti all’altezza.
Per quanto riguarda l’ala sinistra, nelle ultime ore arrivano conferme su una notizia anticipata addirittura a fine maggio sul canale twitch di Asromalive.it: l’interessamento giallorosso per Alejandro Garnacho.
Alfredo Pedullà parla oggi di una richiesta d’informazioni per il prestito dal Chelsea, ma i primi sondaggi risalgono a più di un mese fa, quando alcuni intermediari proposero il calciatore anche a Juventus, Milan e Napoli.