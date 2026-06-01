Non solo Napoli e Roma: poker italiano per Garnacho

Il Chelsea vuole liberarsi dell’ala argentina dopo una sola stagione

I tempi in cui il Manchester United chiedeva 65-70 milioni al Napoli per Alejandro Garnacho sembrano distanti anni luce, ma in realtà è passato solo un anno e mezzo da quando Antonio Conte aveva individuato nell’argentino il sostituto ideale di Kvaratskhelia, salvo poi arrendersi di fronte alle richieste dei Red Devils.

Ceduto la scorsa estate al Chelsea per circa 47 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, il 21enne nato a Madrid non ha sicuramente giustificato la cifra spesa dai Blues. A dir poco deludente, la sua stagione si è conclusa con appena otto gol complessivi, di cui uno solo in Premier League e uno in Champions, ma a finire nel mirino della critica è stato più in generale il suo rendimento in campo.

E così, dopo una sola stagione, secondo Simon Philips il club londinese ha già deciso di privarsi dell’ex United. Stando al giornalista inglese, tra le squadre sondate dagli intermediari ci sarebbe di nuovo anche il Napoli, ma non solo.

Stando alle informazioni in nostro possesso, in Serie A il dossier Garnacho è arrivato anche sulle scrivanie di Juventus, Milan e Roma. Tutte e tre le squadre hanno bisogno di rinforzi sugli esterni d’attacco e la tentazione di provare a rilanciare il ragazzo dopo una stagione complicata esiste, a patto che si presentino le giuste condizioni. Se l’intenzione dei Blues è quella di rientrare quasi totalmente della cifra spesa, difficilmente ci sarà un affondo dall’Italia.