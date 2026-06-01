Gasperini vuole Totti, ruolo e offerta raddoppiata: il punto sul ritorno

L’allenatore della Roma non molla la presa sullo storico capitano, ecco le prossime mosse

In attesa che arrivi finalmente l’ufficialità della nomina di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo della Roma, Gian Piero Gasperini non ha ancora perso le speranze di poter lavorare con Francesco Totti a Trigoria. L’allenatore giallorosso, sin dalla famosa e discussa cena con il Capitano e con Vincent Candela, ha sempre caldeggiato il ritorno della leggenda romanista a Trigoria.

Dopo la frenata raccontata da Piero Torri la scorsa settimana, il capitolo Totti è destinato a riaprirsi nei prossimi giorni proprio, scrive La Gazzetta dello Sport, su input di Gasp che si sta spendendo in prima persona affinché l’ex numero Dieci possa esercitare un ruolo operativo e non di mera immagine.

E così, già nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto tra Friedkin e Totti. Nei pensieri di Gasp, Totti dovrà essere “una figura che possa far da filtro tra giocatori e club nella gestione nel quotidiano, esprimendo pareri, visionando talenti in giro per l’Europa e collaborando con Gasp nel recupero di giocatori in difficoltà o nell’individuazione all’occorrenza di ciò che serve per crescere”.

Secondo la rosea, dopo l’ufficialità di D’Amico è molto probabile che a Totti venga offerto almeno il doppio rispetto ai 500mila euro a stagione proposti da Shipley due mesi fa e un ruolo da dirigente.