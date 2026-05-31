Ndicka resta in Serie A: 35 milioni alla Roma

Il difensore ivoriano può regalare una plusvalenza importante ai giallorossi

Alle prese con una lesione muscolare che lo mette a rischio anche per l’esordio della sua Costa d’Avorio al Mondiale, Evan Ndicka vivrà un’estate a dir poco movimentata sia sul campo con la sua Nazionale, sia lontano dal campo in ottica calciomercato.

Tesserato dalla Roma tre estati fa a parametro zero, il difensore ivoriano lo scorso mese ha ufficializzato la separazione dal suo storico agente e incasserà il 20% di quanto ricaverà il club giallorosso da una sua eventuale cessione.

Da tempi non sospetti nel mirino di club inglesi (Aston Villa, Bournemouth, Newcastle e Tottenham), del Barcellona e del PSG, l’ex Eintracht Francoforte ha mercato anche in Italia, dove un po’ tutte le big sono a caccia di un difensore centrale di piede mancino.

Le ultime indiscrezioni confermano in particolare l’interessamento dell’Inter per il numero 5 giallorosso. Secondo il Corriere della Sera, Ndicka è il prescelto della dirigenza milanese per rinforzare la difesa in caso di partenza di Alessandro Bastoni, seguito da Manchester City e Real Madrid. Il club giallorosso, dal canto suo, non si opporrebbe alla partenza del calciatore, a patto che arrivino offerte da 35 milioni di euro entro il 30 giugno.