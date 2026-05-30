Salah di nuovo in Serie A: la telefonata chiude i giochi

L’egiziano continua a calamitare non poche indiscrezioni di mercato: non fanno un passo indietro

Il futuro di un giocatore come Salah non può mai passare in sordina. Dopo l’annuncio del suo addio al Liverpool, tante le voci che si sono rincorse sull’egiziano, alcune delle quali relative ad un suo possibile ritorno in Serie A. A tal proposito, sia pur in modo non insistente, le candidature di Juventus e Roma sono state alimentate se non altro dai bookmakers.

Ma se si creassero i presupposti di una clamorosa permanenza in maglia Reds? Questa è la clamorosa ipotesi ventilata da Indykaila News secondo cui l’ufficialità dell’esonero di Arne Slot potrebbe spalancare le porte a nuovi scenari.

Di fatto, tra i motivi della scelta dell’egiziano di cambiare aria c’era proprio il rapporto non idilliaco tra l’ex Roma e il tecnico olandese, sfociato nelle “pesanti” panchine dell’ultimo scorcio di stagione.

La fonte britannica sopra indicata, però, svela come Salah sia pronto a ritornare sui suoi passi – e quindi a prolungare la sua esperienza all’ombra della Kop – nel caso in cui dovesse ricevere una chiamata dal club inglese.

Una tentazione al momento da derubricare come tale ma che potrebbe assumere più consistenza qualora ci fossero mosse ufficiali da parte del club inglese. Staremo a vedere cosa succederà.