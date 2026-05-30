Altra mazzata per la Juventus: ha scelto la Roma

Dopo la mazzata Champions, i bianconeri perdono un’altra battaglia contro il giallorossi

Non c’è pace per la Juventus. Dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, in casa bianconera si parla di nuove frizioni tra Luciano Spalletti e Damien Comolli che, se non ci saranno scossoni clamorosi, dovrà occuparsi del calciomercato estivo, cercando di evitare gli errori commessi durante le due ultime sessioni di mercato.

Senza gli introiti derivanti dal quarto posto, il club bianconero è pronto a salutare anche qualche big, con Gleison Bremer che ha già molti pretendenti alla porta. In attesa di stabilire in maniera definitiva il budget per il mercato in entrata, la Juve sta monitorando ormai da tempo il database dei giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

In quest’ottica, stando a Calciomercato.it ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per Lorenzo Pellegrini con tanto di contatti con gli agenti del calciatore. Il centrocampista, tuttavia, continua a dare priorità al rinnovo con la Roma, dando già aperture importanti alla riduzione dell’ingaggio.

Nella prossima settimana ci sarà un incontro con i giallorossi per raggiungere un’intesa sul prolungamento del numero 7 romanista, voluto fortemente anche da Gian Piero Gasperini.