La Juve gode, la Roma un po’ meno: doppio colpo in attacco

Le ultime news di calciomercato coinvolgono da vicino bianconeri e giallorossi

Con stati d’animo diametralmente opposti, Juventus e Roma si apprestano a costruire la rosa in vista della prossima stagione e, tra cessioni e acquisti, saranno sicuramente due tra le squadre maggiormente attive da qui alla fine del calciomercato estivo.

Il mancato accesso alla Champions League ha già causato i primi danni in casa bianconera, come testimoniano i ripensamenti sul fronte Bernardo Silva e Alisson. Per sopperire ai mancati introiti europei, i bianconeri proveranno a cercare proprio in Premier League i fondi necessari a nutrire un mercato in entrata da protagonisti.

Uno dei sacrificati sarà quasi sicuramente Jonathan David. Reduce da una stagione a dir poco deludente, l’attaccante canadese può garantire una plusvalenza pressoché totale, essendo stato tesserato a parametro zero, ma potrebbe partire anche in prestito, a patto che i club interessati siano disposti a coprire l’intero ingaggio del calciatore.

Soluzione, questa, che stuzzica molto il Leeds pronto a fare un’offerta concreta per l’attaccante e a dare una piccola boccata d’ossigeno al monte ingaggi della Juve. Reduce da una promozione abbastanza tranquilla, il club inglese potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per i bianconeri, ma diventare invece un ostacolo per la Roma.

Secondo sportsboom, infatti, i “Whites” sognano di riportare a Leeds Crysencio Summerville. Obiettivo concreto dei giallorossi sin da gennaio, l’ala olandese lascerà il West Ham dopo la retrocessione in Championship degli Hammers, che valutano il calciatore almeno 35-40 milioni di euro. Cifre più facilmente raggiungibili da club inglesi.