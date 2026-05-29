Cash e giocatori: l’operazione Palestra fa saltare la Roma

L’esterno nerazzurro è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo

Pur non avendo grandi numeri dal punto di vista di gol (1) e assist (4), in questa stagione Marco Palestra può considerarsi insieme a Wesley uno dei migliori esterni del campionato italiano. Caratterizzato da ottime prestazioni, fughe sulla fascia e avversari saltati come birilli, il rendimento costante del 21enne azzurro non è passato inosservato, in Italia e all’estero.

Finito sul taccuino di diversi club di Premier League, l’ex giocatore del Cagliari è rientrato all’Atalanta che, avendo praticamente già ceduto Ederson al Manchester United, non ha bisogno di fare altre cessioni eccellenti. Anche per questo, gli orobici non ha intenzione di sedersi attorno al tavolo delle trattative per meno di 40 milioni di euro.

Una cifra che non ha certamente scoraggiato l’Inter. Il club nerazzurro può salutare Denzel Dumfries, visto che ci sono già diversi club pronti a pagare la clausola da 25 milioni e vorrebbe reinvestire quei soldi proprio nell’acquisto della freccia nerazzurra.

Secondo il Corriere dello Sport, in casa inter ci sarebbe l’idea di sfruttare il gradimento di Maurizio Sarri per Davide Frattesi (l’anno scorso la Lazio fece due offerte), accostato anche alla Roma nell’operazione Manu Koné, impostando due operazioni separate: l’acquisto di Palestra a cifre molto vicine alle richieste dei bergamaschi e la cessione del centrocampista romano all’Atalanta per 20-25 milioni.