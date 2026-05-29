Non solo Koné-Inter: doppio addio e 85 milioni

di

La Roma prova a stringere il cerchio sul fronte cessioni e fair play finanziario

In attesa di ufficializzare l’arrivo di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo, la Roma nei prossimi giorni proverà a stringere il cerchio sul fronte rinnovi (Celik, Dybala Pellegrini), ma non solo. La data del 30 giugno si avvicina e con essa la necessità di adempiere ai dettami del fair play finanziario dell’Uefa. Grazie alla qualificazione in Champions League, la cifra da incassare è scesa da 80 a circa 60 milioni, ma ciò non eviterà qualche partenza illustre.

Cristante e Koné esultano dopo un gol
Non solo Koné-Inter: doppio addio e 85 milioni (Ansa Foto) – asromalive.it

Il primo indiziato resta, ovviamente, Manu Koné. Ormai dalla scorsa estate obiettivo dichiarato dell’Inter il centrocampista francese viene valutato 50 milioni di euro e piace anche al Paris Saint-Germain. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso potrebbe accontentarsi anche di 40 milioni più bonus.

L’altro candidato forte alla partenza è Evan Ndicka, con la dirigenza giallorossa che potrebbe cedere il difensore ivoriano in Premier League per provare a incassare i 35 milioni di euro inizialmente richiesti.