Non solo Koné-Inter: doppio addio e 85 milioni

La Roma prova a stringere il cerchio sul fronte cessioni e fair play finanziario

In attesa di ufficializzare l’arrivo di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo, la Roma nei prossimi giorni proverà a stringere il cerchio sul fronte rinnovi (Celik, Dybala e Pellegrini), ma non solo. La data del 30 giugno si avvicina e con essa la necessità di adempiere ai dettami del fair play finanziario dell’Uefa. Grazie alla qualificazione in Champions League, la cifra da incassare è scesa da 80 a circa 60 milioni, ma ciò non eviterà qualche partenza illustre.

Il primo indiziato resta, ovviamente, Manu Koné. Ormai dalla scorsa estate obiettivo dichiarato dell’Inter il centrocampista francese viene valutato 50 milioni di euro e piace anche al Paris Saint-Germain. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso potrebbe accontentarsi anche di 40 milioni più bonus.

L’altro candidato forte alla partenza è Evan Ndicka, con la dirigenza giallorossa che potrebbe cedere il difensore ivoriano in Premier League per provare a incassare i 35 milioni di euro inizialmente richiesti.