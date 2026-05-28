Bye bye Juve e Roma: il Napoli la chiude prima

La nomina del nuovo allenatore può indirizzare le sorti di calciomercato delle tre squadre

Dopo l’addio ufficiale di Antonio Conte, anche il Napoli si è iscritto al valzer degli allenatori che coinvolge anche la panchina della nazionale italiana. Già da un mese e mezzo, Aurelio De Laurentiis era a conoscenza della decisione del tecnico salentino e ha avviato il casting per il nuovo allenatore partenopeo.

Una ricerca che terminerà a breve e che potrebbe condizionare anche le mosse di calciomercato, non solo dei partenopei, ma anche della Juventus e della Roma, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato raccolte dalla redazione di calciomercato.it.

Stando alla testata giornalistica online, infatti, qualora Vincenzo Italiano dovesse diventare veramente l’allenatore del Napoli dopo aver già raggiunto un accordo preliminare per due anni, proverebbe a portarsi da Bologna anche Remo Freuler.

Seguito anche da bianconeri e giallorossi, il centrocampista svizzera è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e sin qui ha rispedito al mittente tutte le proposte di rinnovo dei felsinei.