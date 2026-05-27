La Juve è un ricordo: firma con la Roma a 3 milioni

Accordo praticamente raggiunto con i giallorossi, tutti i dettagli
Con l’imminente nomina di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo, la Roma del futuro inizia a prendere forma. Grazie alla qualificazione in Champions League l’erede di Frederic Massara avrà maggiori margini di manovra sul calciomercato in entrata, ma non solo.
A differenza della Juventus, che ha pagato a caro prezzo un finale di stagione horror, dilapidando un vantaggio importante proprio sui giallorossi. Rivali anche sul mercato, torinesi e capitolini nei prossimi giorni tireranno le somme su alcuni calciatori in scadenza di contratto.
Su questo tema, la giornalista Eleonora Trotta ha fornito degli aggiornamenti importanti sulla situazione di Lorenzo Pellegrini, seguito anche dalla Juve, al pari di Zeki Celik.
Secondo l’esperta di calciomercato, il numero 7 giallorosso ha dato totale disponibilità ad un ingaggio da circa 3 milioni di euro, accettando una ingente decurtazione rispetto all’attuale ingaggio da 6 milioni più bonus. Vicino all’intesa con la Roma anche Paulo Dybala, con una parte fissa di poco superiore ai 2,5 milioni di euro.