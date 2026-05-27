D’Amico alla Roma: la decisione dell’Atalanta è arrivata

Il dirigente di Popoli è stato scelto dal club giallorosso come nuovo direttore sportivo
Manca sempre meno per far scorrere i titoli di coda sull’avventura di Frederic Massara alla Roma. Nelle ultime ore, infatti, sono stati compiuti passi importanti per l’arrivo del nuovo direttore sportivo, individuato ormai da tempo in Tony D’Amico.
Secondo il Romanista, infatti, proprio in queste ore l’Atalanta avrebbe concesso il via libera al direttore sportivo per completare la trattativa con i giallorossi, dopo l’accordo di massima già trovato nei giorni scorsi con la famiglia Friedkin.