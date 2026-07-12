Accordo a un passo tra i club: cambia tutto per la Roma

La svolta è ormai dietro l’angolo e chiama indirettamente in causa anche i giallorossi: ecco come
Tra entrate e uscite si preannuncia un inizio di settimana piuttosto movimentato in casa Roma, alla ricerca degli incastri giusti con cui sbloccare le tante operazioni avviate sia in entrata che in uscita.
A tal proposito l’ultima indiscrezione che trapela dall’Olanda chiama in causa anche i giallorossi. Secondo quanto riferito da Vi.nl, infatti, l’Ajax avrebbe compiuto passi importanti nella definizione della trattativa per Marcos Leonardo.
Un’accelerata importante quella della compagine di Amsterdam che, forte del gradimento del ragazzo, ha concretizzato il grande lavoro ai fianchi compiuto nelle ultime settimane.
Stando così le cose, sembra piuttosto difficile che i Lancieri entrino nell’ordine di idee di avanzare un’offerta ufficiale alla Roma per Dovbyk, finito in tempi non sospetti nei dossier dell’Ajax ma solo a livello esplorativo.
Il futuro dell’attaccante ucraino è del resto un rebus ancora tutto da sciogliere per D’Amico. Il gradimento del Genoa c’è ma non al punto da indirizzare la trattativa mentre latitano le offerte dall’estero: con l’ultima mossa per Marcos Leonardo, l’Ajax potrebbe essersi defilata in maniera netta, almeno per il momento.