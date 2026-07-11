Lo voleva alla Roma, Massara serve il bis: guizzo Juve in Serie A

Tocca di nuovo al grande ex spostare l’ago della bilancia da una parte all’altra

Uno dei settori del campo su cui si stanno più concentrando le attenzioni delle big di Serie A è rappresentato dalle corsie esterne. A caccia di occasioni invitanti, la Roma non vuole precludersi spazi di manovra in tal senso ma sarà chiamata a registrare anche le mosse delle altre big.

Profilo già vagliato dai giallorossi in tempi non sospetti, il nome di Belghali non è mai sparito dai radar dei capitolini che però per svariati motivi non hanno mai seriamente affondato il colpo preferendo traccheggiare.

Intanto, protagonista di una stagione comunque convincente al netto delle difficoltà della sua squadra, l’esterno del Verona sta calamitando l’interesse di svariati club in Italia.

Come riferito da Alfredo Pedullà anche la Juventus sta sondando il terreno: tra gli sponsor delle chiacchierate di questi giorni c’è sicuramente Massara che aveva già provato a portare nella Capitale il ragazzo.

Inoltre, in un mosaico ancora tutto da comporre il Napoli non è affatto fuori dalla corsa a Belghali fermo restando il gradimento espresso dagli Azzurri anche per Dodo della Fiorentina.