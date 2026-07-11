Tre accordi e 22,5 milioni: “Firmano con la Roma prima di Pellegrini”

Tony D’Amico ha raggiunto tre intese importanti negli ultimi giorni, annunci in arrivo

Costretta ad un immobilismo fattuale anche dai rigidi paletti del settlement agreement, la Roma in realtà ha lavorato molto dietro le quinte, esplorando diverse piste alternative a Mason Greenwood già da diversi giorni e ottenendo il gradimento al trasferimento nella Capitale di almeno tre calciatori.

Come da richiesta di Gian Piero Gasperini, per ora Tony D’Amico si è concentrato soprattutto sull’attacco e sulle fasce, andando a sondare il terreno in maniera concreta con Diego Moreira, Alejandro Garnacho e Nicolò Tresoldi. Le trattative con i club non saranno certo facili, ma i giallorossi faranno il possibile per provare ad accontentare Gasp.

Una missione che è, invece, già riuscita sul fronte rinnovi. Il nuovo direttore sportivo giallorosso in questi giorni è stato molto attivo su questo fronte, raggiungendo un accordo triennale con Celik da circa 3 milioni di euro. La stessa cifra che verrà riconosciuta a Paulo Dybala, ma per una sola stagione.

La terza firma in arrivo secondo Il Corriere della Sera non sarà quella di Lorenzo Pellegrini, svincolato e ancora in trattativa con il club. Nelle ultime ore si è sbloccata la trattativa per Gianluca Mancini, che a breve firmerà un contratto da 3,5 milioni a stagione fino al 2029. Tre accordi da 22,5 milioni complessivi e tre firme attese nelle prossime ore o giorni.