Via libera Chelsea e allarme Milan: Roma decisa su Moreira | ASRL

L’esterno belga piace molto a Gasperini e D’Amico, che sta stringendo i tempi

Egoisticamente parlando, la Roma spera che questa sera Diego Moreira guardi un’altra volta tutta la partita dalla panchina, come già accaduto durante Belgio-USA, per evitare il rischio che un altro ingresso in campo decisivo come quello contro il Senegal possa far salire ancora di più il prezzo del giocatore.

Atteso dalla difficile sfida contro la Spagna, l’esterno belga nell’ora giocata contro la nazionale africana ai sedicesimi ha fatto capire a tutti perché Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico si siano calcisticamente invaghiti di lui. Mix micidiale tra tecnica e velocità, il 22enne dello Strasburgo piace a molti, ma non a tutti.

Il Chelsea, infatti, sin qui ha fatto sapere di non aver intenzione di sfruttare il canale preferenziale con la società gemella, lasciando il via libera al club giallorosso. Ma la strada non è certo in discesa, vista la richiesta iniziale da 40 milioni di euro. Nei prossimi giorni, D’Amico proverà a tastare il terreno con un’offerta leggermente al ribasso, con l’intento anche di tenere a bada la concorrenza.

Il nuovo ds giallorosso, d’altronde, un anno fa aveva provato a portare all’Atalanta il ragazzo e questa volta spera davvero di riuscire a chiudere il colpo. Offerto anche alla Juventus mesi fa, Moreira piace al Borussia Dortmund, ma secondo le informazioni in nostro possesso Jorge Mendes ne ha parlato anche con il Milan. Per ora, i rossoneri non hanno avviato trattative, anche perché per affondare il colpo sugli esterni devono capire come evolverà il mercato delle cessioni.