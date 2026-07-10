Milan e Napoli, la Roma fa saltare il banco: ecco il nuovo attaccante

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Scelta l’alternativa a Mason Greenwood, D’Amico e Gasperini stregati da mister 45 milioni

Non hanno preso tempo a Trigoria e già da una settimana, quando il padre di Mason Greenwood ha iniziato ad alzare la posta sul fronte ingaggio, Gian Piero Gasperini Tony D’Amico hanno individuato il rinforzo ideale per la trequarti giallorossa.

Gasperini e Allegri a bordo campo
Milan e Napoli, la Roma fa saltare il banco: ecco il nuovo attaccante (Ansa Foto) – asromalive.it

Oltre a Dan Ndoye e ai soliti noti, sotto traccia la Roma ha già avviato i contatti con uno dei calciatori più interessanti del panorama europeo, già trattato da Milan Napoli nelle scorse settimane.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club giallorosso sarebbe sulle tracce di Can Uzun. Abile a giostrare su tutto il fronte d’attacco, il ventenne turco ha collezionato alcuni spezzoni di gara al Mondiale, con un assist e il suo nome è già da tempo nei radar di diversi club.

Stando alla rosea, Uzun è un nome che piace moltissimo sia a Gasp che al nuovo direttore sportivo giallorosso, che ha già avviato i contatti con l’entourage del calciatore e con l’Eintracht Francoforte.

Autore di 10 gol e 6 assist in stagione, il ragazzo ha una valutazione iniziale di 45 milioni di euro molto trattabili, ma a differenza di Greenwood comporterebbe una spesa minore per l’ingaggio, visto che attualmente guadagna circa 1 milione di euro bonus inclusi.

Assistito dalla stessa agenzia di Nicolò Tresoldi e nato in Germania, Uzun oltre che alle italiane, piace anche al Galatasaray, all’ Aston Villa e al Newcastle.