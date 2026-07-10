Milan e Napoli, la Roma fa saltare il banco: ecco il nuovo attaccante

Scelta l’alternativa a Mason Greenwood, D’Amico e Gasperini stregati da mister 45 milioni

Non hanno preso tempo a Trigoria e già da una settimana, quando il padre di Mason Greenwood ha iniziato ad alzare la posta sul fronte ingaggio, Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico hanno individuato il rinforzo ideale per la trequarti giallorossa.

Oltre a Dan Ndoye e ai soliti noti, sotto traccia la Roma ha già avviato i contatti con uno dei calciatori più interessanti del panorama europeo, già trattato da Milan e Napoli nelle scorse settimane.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club giallorosso sarebbe sulle tracce di Can Uzun. Abile a giostrare su tutto il fronte d’attacco, il ventenne turco ha collezionato alcuni spezzoni di gara al Mondiale, con un assist e il suo nome è già da tempo nei radar di diversi club.

Stando alla rosea, Uzun è un nome che piace moltissimo sia a Gasp che al nuovo direttore sportivo giallorosso, che ha già avviato i contatti con l’entourage del calciatore e con l’Eintracht Francoforte.

Autore di 10 gol e 6 assist in stagione, il ragazzo ha una valutazione iniziale di 45 milioni di euro molto trattabili, ma a differenza di Greenwood comporterebbe una spesa minore per l’ingaggio, visto che attualmente guadagna circa 1 milione di euro bonus inclusi.

Assistito dalla stessa agenzia di Nicolò Tresoldi e nato in Germania, Uzun oltre che alle italiane, piace anche al Galatasaray, all’ Aston Villa e al Newcastle.