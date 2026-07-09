Juventus o Roma: Kessié ha scelto il nuovo club

Il centrocampista ivoriano è pronto a tornare a giocare in Italia dopo la parentesi araba

Protagonista di un buon Mondiale con la maglia della Costa d’Avorio, Franck Kessié si è svincolato lo scorso 30 giugno dall’Al-Ahli e sta cercando una nuova squadra in Europa, dando preferenza assoluta al ritorno in Italia.

Dopo l’esperienza all’Atalanta e al Milan, il centrocampista ivoriano ha una voglia matta di giocare nuovamente in Serie A e per riuscire a coronare il suo sogno è pronto ad una decurtazione molto importante rispetto allo stipendio che percepiva in Arabia.

Accostato anche all’Atalanta di recente, il centrocampista 26enne è stato segnalato soprattutto alla Juventus e alla Roma, a caccia di rinforzi in mediana. Le richieste iniziali del calciatore (8 milioni di euro all’anno) hanno fatto tentennare le due dirigenze, ma la Juve non ha mai interrotto i contatti con l’entourage di Kessie.

Secondo TMW, d’altronde, il calciatore avrebbe ormai preso una decisione importante, scegliendo la Vecchia Signora come la sua prima scelta.