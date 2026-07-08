Non solo Roma su Garnacho: il Chelsea ha detto sì, cosa serve per l’accordo

Il club londinese ha già preso una decisione sull’attaccante argentino nato a Madrid

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul futuro di Alejandro Garnacho. In tempi non sospetti, abbiamo anticipato i sondaggi giallorossi per l’attaccante argentino, ma la Roma non è l’unico club che sta monitorando la situazione dell’ex Manchester United.

Juventus, Milan e Napoli hanno bisogno di rinforzi sulle fasce offensive, ma prima di eventuali affondi dovranno sfoltire la rosa in quelle zone del campo. Nel frattempo, il Chelsea ha deciso di vendere il calciatore in estate, ponendo tuttavia delle condizioni che ad oggi possono rivelarsi un ostacolo.

Secondo Ben Jacobs, infatti, i Blues almeno inizialmente non sono intenzionati a prendere in considerazione la formula del prestito. Dopo una stagione a dir poco deludente, per il club londinese non sarà tuttavia facile ottenere i 39-40 milioni di euro necessari per evitare una minusvalenza.

Con il passare del tempo, non è escluso che il Chelsea possa entrare nell’ordine d’idee di contemplare anche un prestito oneroso da 3-4 milioni con diritto di riscatto condizionato, rinviando l’incasso a fine stagione, quando 30 milioni potrebbero essere sufficienti per sistemare il bilancio.

Secondo Teamtalk il Napoli sarebbe ad oggi il club maggiormente interessato al calciatore, ma di recente c’è stato anche un sondaggio del Como, con Fabregas in prima linea. Secondo il sito inglese, la richiesta dei londinesi sarebbe addirittura di 60 milioni di sterline, al cambio attuale circa 70 milioni di euro.