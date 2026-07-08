La Roma è accerchiata: offerto ancora alla Juve, affare scontato

Prima i giallorossi, poi di nuovo i bianconeri: l’incrocio è più bollente che mai. Ecco come stanno le cose

Consapevole della necessità di ritoccare un organico che merita alcuni accorgimenti in settori non banali del campo, la Roma sta esplorando diverse piste alla ricerca della soluzione più congeniale.

Tra i tanti nomi finiti nei dossier di D’Amico, quello di Nahuel Molina non è di certo passato inosservato dalle parti di Trigoria. Nonostante l’ottima stagione appena conclusa, l’esterno argentino non è un intoccabile di Simeone e a fronte di un’offerta giudicata congrua dai Colchoneros potrebbe fare le valigie.

Sondato dalla Roma – che però fino a questo momento non ha affondato il colpo – l’ex Udinese è stato nuovamente proposto sia al Napoli che alla Juventus.

A riferirlo è Mirko Di Natale che, facendo il punto della situazione sulla fattibilità di un ritorno di Molina in Serie A, ha rimarcato la valutazione che i madrileni fanno del ragazzo: 15-20 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo.

Al momento, però, non ci sarebbe un club più avanti nelle negoziazioni: i contatti esplorativi degli ultimi giorni non hanno infatti sortito accelerate concrete. Da seguire le prossime tappe della trattativa.