Game over Napoli e Roma: il colpo brasiliano lo fa il Como

Cesc Fabregas ha scelto il prossimo rinforzo, brutte notizie per campani e giallorossi

Alle prese con la necessità di vendere, Napoli e Roma sono tra le poche big italiane che non hanno ancora piazzato un colpo in entrata. Impegnata da almeno un mese nella trattativa Mason Greenwood, la dirigenza giallorossa nel frattempo ha praticamente chiuso i rinnovi di Dybala e Celik, mentre quella azzurra ha fatto lo stesso con Spinazzola e McTominay.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, Max Allegri e Gian Piero Gasperini condividono necessità simili per rinforzare la rosa, ma il loro attendismo rischia di favorire altri competitor con una disponibilità economica meno vincolata ai conti.

È il caso del Como, ad esempio, che secondo violanews.com sarebbe piombato di prepotenza su un obiettivo condiviso dagli azzurri e dai giallorossi.

Secondo la fonte in questione, i lariani si sono inseriti nella corsa a Dodô. Dopo i contatti esplorativi delle scorse settimane, partenopei, capitolini e anche Inter non hanno avviato trattative ufficiali con la Fiorentina e la società lombarda, su indicazione di Cesc Fabregas, ha iniziato a monitorare il brasiliano, in scadenza il 30 giugno del 2027.