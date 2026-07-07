Roma, Gasperini a ruota libera: l’annuncio UFFICIALE sui rinnovi

Le parole del tecnico di Grugliasco che fanno un po’ il punto della situazione in casa giallorossa

Impegnata ad imprimere l’accelerata decisiva alle tante operazioni in cantiere, la Roma non vuole lasciare nulla di intentato e spera di sfruttare i prossimi giorni per chiudere alcuni affari.

Tra le trattative che ormai aspettano solo di essere cristallizzate con i crismi dell’ufficialità, impossibile non menzionare i rinnovi ormai ad un passo di Celik e Dybala (nel mentre proseguono con fiducia anche i contatti con Pellegrini). Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gianpiero Gasperini ha toccato questi e diversi altri argomenti.

Di seguito le parole del tecnico di Grugliasco: “Ufficialità per i rinnovi? Lo farà giustamente la società ma siamo sicuramente contenti un po’ tutti, compresi i calciatori. Credo sia una questione di giorni“.

Gasperini ha poi continuato: “Con D’Amico e con la proprietà ci sentiamo molto: c’è un rapporto continuo. Ritengo che la squadra abbia mostrato di avere una base solida. L’obiettivo è quello di migliorare il più possibile, cercheremo di lavorare; D’Amico è impegnatissimo su tutti i fronti per dare soddisfazione ai tifosi”.