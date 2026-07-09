Mossa a sorpresa del grande ex: svolta lampo per Soulé

L’attaccante della Roma continua a far parlare di sé: la svolta è comunque dietro l’angolo
Il dossier che continua a tenere banco senza soluzione di continuità in casa Roma è sicuramente quello che riguarda il futuro di Matias Soulé. Non incedibile per i giallorossi, l’argentino potrebbe fare le valigie in caso di offerte da almeno 40 milioni di euro.
Dopo gli abboccamenti più o meno ufficiosi dall’Arabia che non hanno mai scaldato il ragazzo, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra.
Secondo quanto riferito da Team Talk, infatti, dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane il Sunderland di Ghisolfi sarebbe pronto a scendere ufficialmente in campo muovendo passi concreti per capire la fattibilità dell’operazione.
Alla ricerca di un attaccante in grado di saltare l’uomo con continuità per creare i presupposti per la superiorità numerica, i Black Cats avrebbero inserito Soulé in cima alla propria lista dei desideri.
Intessendo la tela con l’entourage dell’ex Juve per farsi trovare pronto, il club inglese sarebbe dunque balzato in pole position nella corsa al giocatore per il quale, va ricordato, la Roma non ha alcuna intenzione di fare sconti.