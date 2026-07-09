Calciomercato Roma, Greenwood ci ripensa: clamoroso dalla Francia

Nuovo dietrofront nella trattativa per l’obiettivo giallorosso? Ecco come stanno le cose
L’accordo tra Greenwood e il Fenerbahçe sembrava essere stato impostato nei suoi aspetti essenziali, ma le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia rischiano di configurare un nuovo, clamoroso scenario.
Secondo quanto riferito da L’Equipe, infatti, l’Atletico Madrid non avrebbe affatto mollato la presa per l’attaccante di proprietà del Marsiglia per il quale sarebbe pronto un importante rilancio last minute.
Pronto a fare dell’esterno inglese il nuovo Griezmann, il club madrileno avrebbe incassato la disponibilità di massima del ragazzo, tutt’altro che indifferente alle avances dei Colchoneros.
Va comunque ricordato che il Fenerbahçe ha già raggiunto un accordo di massima con il Marsiglia sulla base di una valutazione complessiva che, tra parte fissa e bonus, dovrebbe sfiorare i 50 milioni di euro chiesti dai provenzali da tempi non sospetti.
Manovra di disturbo o preambolo di un colpo di coda a sorpresa? L’Atletico avvisa i turchi; dal canto suo, la Roma ha già voltato pagina virando su altri obiettivi per accontentare le richieste di Gasperini.