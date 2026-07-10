Koné ha stregato un’altra big: 58 milioni alla Roma

Il centrocampista giallorosso sta confermando di essere uno dei migliori nel ruolo

Autore di ottime prestazioni sia contro il Paraguay che contro il Marocco, Manu Koné è diventato uno di quei nomi che scalda subito l’ambiente in sede di calciomercato. Seguito da Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Newcastle e Tottenham nelle scorse settimane, il numero 17 della Roma viene valutato non meno di 50-55 milioni di euro dalla società.

Secondo Team Talk, Ineos avrebbe dato il via libera al Manchester United per l’acquisto del centrocampista francese. Nonostante gli arrivi di Ederson e di Andrey Santos, i Red Devils vorrebbero anche un terzo rinforzo a centrocampo e sarebbero già stati informati del gradimento del nazionale francese alla Premier League.

Stando alle informazioni riportate dal sito inglese, lo United sarebbe pronto ad investire 50 milioni di sterline per Koné, al cambio attuale circa 58 milioni di euro. Cifre che accontenterebbero eccome le esigenze della Roma.